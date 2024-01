Palermo, casa trasformata in un centro di spaccio: in manette un uomo

L'abitazione era meta di diversi assuntori di sostanze stupefacenti

PALERMO – Gli agenti della polizia di Stato di Palermo, nei giorni scorsi, hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione a fini di spaccio, di sostanze stupefacenti del tipo marijuana (grammi 89 suddivisa in n.74 dosi) e hashish (grammi 92,6), un giovane, residente nel quartiere Sperone, precisamente nel piazzale Ignazio Calona.

Dall’indagine gli agenti hanno osservato come l’abitazione del giovane fosse meta di diversi soggetti, alcuni dei quali individuati come assuntori di sostanze stupefacenti.

Abitazione che è stata perquisita dagli agenti, che hanno scoperto gli stupefacenti e poco più di mille euro, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il giovane è stato arrestato ed il provvedimento convalidato dall’Autorità Giudiziaria.