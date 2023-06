Pa-Ct, Ficarra e Picone ‘incastrati’ in autostrada FOTO

Il viaggio incredibile dei due artisti palemitani.

“Ormai il nostro navigatore, quando deve avvisarci che sulla Palermo-Catania ci sono restringimenti o deviazioni per lavori in corso, RIDE! PerNonPiangere”. Anche Salvo Ficarra e Valentino Picone lanciano l’alto grido di disappunto che appartiene a tutti coloro costretti a percorrere l’autostrada – a furor di popolo – ‘invivibile’. Salvo e Valentino la affrontano per girare il prossimo film e scattano la foto. Ma è un viaggio che non fa ridere, nemmeno se a chiosarlo con ironia sono Ficarra e Picone.

I commenti social non risparmiano un sarcasmo che sconfina nell’amarezza per i viaggiatori dell’A19 attraversata dai cantieri. “Nel mio (navigatore, ndr) compare la coroncina del rosario”. “Il mio, ormai, mi avvisa se non ci sono, è quella la straordinarietà”. “Quando chiedo al navigatore di indicarmi il percorso Palermo- Catania mi risponde: ‘La destinazione da lei richiesta non è al momento raggiungibile, provi a richiamare più tardi, ci scusiamo per l’inconveniente'”. La questione è stata posta, in diverse occasioni, dal presidente della Regione, Renato Schifani. Le ultime riaperture hanno concesso, forse, un minimo di sollievo. Ma chi percorre quella lunga striscia d’asfalto, anche una volta sola, non lo dimentica più. (rp)