Dionisi: “A Carrara prestazione più brutta. Col Catanzaro gara importante”

Il tecnico: "Diakité non ci sarà. Stiamo facendo qualche valutazione"

Il Palermo prepara, dal ritiro di Torretta, la gara contro il Catanzaro in programma allo stadio “Renzo Barbera” domenica 15 dicembre alle ore 15.00. Il tecnico dei rosanero Alessio Dionisi, alla vigilia del match, ha presentato l’incontro nella consueta conferenza stampa pre partita.

“Brunori in campo dall’inizio? Tutto dipende da come si allenano i ragazzi. Matteo la settimana scorsa l’ho visto più dentro e quindi mi sembrava giusto dargli più minuti. Quest’anno è stato alti e bassi dall’inizio, è un giocatore del Palermo, il capitano. Dipende da come si allenerà anche oggi e da come si è allenato in settimana”.

“Sistema di gioco rivisto per l’assenza di Diakité? Diakité non ci sarà, è una cosa da poco e uscirà il comunicato. Gomis e Blin non ci saranno, speriamo di rivederli il prima possibile ma sentiamo anche la loro vicinanza. Non ci saranno neanche Saric e Pierozzi. Non avendo Diakité quindi non è detto che cambieremo, ma qualche valutazione la stiamo facendo”.

“La prestazione di Carrara è stata la più brutta da quando alleno il Palermo, ero molto arrabbiato – dice il tecnico sulla sconfitta del turno precedente -. I pugni sul tavolo li ho sbattuti a fine primo tempo. Non sono un allenatore che non si arrabbia, in campo mi faccio sentire, poi col mio modo. Sono molto arrabbiato della partita fatta, abbiamo macchiato un trend positivo di prestazioni. A Carrara abbiamo fatto tre passi indietro, non uno ed è ovvio che ne siamo consapevoli. Non serve più parlare, ma dimostrare. Con il Catanzaro è una partita difficile e importante, possiamo riscattarci”.

Dionisi ha anche parlato del ritiro in vista della sfida contro i calabresi: “Il ritiro è stato una decisione societaria, era maturata già subito dopo la partita con la Carrarese. Ci sta, per renderci ancora più consapevoli del momento. Il Catanzaro ha perso molto meno di noi, ha fatto più gol di noi, ha un’identità, gioca bene e l’allenatore è bravo. Li rispetto, fermo restando dovremo veramente essere una squadra di Serie B che vuole il risultato a tutti i costi”.