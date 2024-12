Il Palermo affonda, pure il Catanzaro passa: la rabbia dei tifosi

La diretta testuale del match tra i rosanero e i calabresi

Il Palermo scende in campo allo stadio “Renzo Barbera” per affrontare il Catanzaro in occasione della diciassettesima giornata del campionato di Serie B.

Palermo-Catanzaro: la partita

Articolo in aggiornamento

90′ + 5′ – Triplice fischio al “Barbera”. Palermo-Catanzaro termina 1-2

90′ + 4′ – Giallo per Verre

90′ + 2′ – Brunori recrimina un calcio di rigore, per l’arbitro si continua a giocare

90′ – Saranno cinque i minuti di recupero

88′ – Dionisi cambia Di Francesco con Verre. Caserta invece sceglie Situm e Pittarello per Compagnon e Iemmello

82′ – GOL DEL CATANZARO! Pompetti intercetta la sfera al limite dell’area di rigore dei rosanero. Il 21 dei calabresi prende la mira e calcia, battendo Desplanches sotto l’incrocio

79′ – I rosanero sostituiscono Ranocchia e Nikolaou con Gomes e Baniya

75′ – Ancora cambi per gli ospiti. Esce Pontisso per Koutsoupias e Biasci per Buso

72′ – Brunori, servito in diagonale da Insigne, impegna Pigliacelli con una conclusione di destro

68′ – Dionisi effettua i primi cambi, fuori Henry e Le Douaron per Brunori e Insigne

63′ – Ranocchia sfiora il palo alla destra di Pigliacelli con un tiro da fuori area

62′ – Il Palermo prova a spingere cercando la via del gol

52′ – Il primo cambio del match lo fa il Catanzaro, dentro Antonini e fuori Ceresoli

Ore 16.07 – Riprende il match al “Barbera”, nella ripresa batte il Palermo

45′ + 3′ – Temperature al ribasso e clima rovente sugli spalti. Il primo tempo di Palermo-Catanzaro termina sullo score di 1-1 tra grandine, contestazione dei tifosi e due gol, uno per parte, che mantengono l’equilibro nel risultato parziale

45′ + 2′ – Giallo anche per Ceresoli

45′ – Assegnati tre minuti di recupero

42′ – Ammonito Ranocchia

40′ – Il Catanzaro aumenta la percentuale del proprio possesso palla tenendo a lungo la sfera in attesa di trovare il corridoio giusto. Le maglie del Palermo si stringono bene e non lasciano spazi

32′ – GOL DEL PALERMO! Nikolaou svetta di testa in area di rigore avversaria su cross di Ranocchia da calcio d’angolo! Il risultato parziale torna ad essere in parità

31′ – Le Douaron ci prova di testa, Pigliacelli si allunga e manda in corner

26′ – I ritmi si abbassano e la qualità della gara ne risente. Il Catanzaro prova a gestire la sfera, i rosanero tentano di far male in contropiede

22′ – Il gioco si ferma per alcuni istanti e riprende poco dopo per un problema al dispositivo di comunicazione del direttore di gara

18′ – I rosanero provano a rispondere costruendo le azioni sugli esterni. Di Francesco si accentra dalla sinistra e prova il tiro che finisce fuori

8′ – La Curva Nord superiore del “Barbera” canta cori contro la società: è chiaro il messaggio della piazza, il Palermo viene contestato

3′ – GOL DEL CATANZARO! Azione prolungata dei giallorossi, con diversi cross da una parte e dell’altra. Alla fine Biasci trova la conclusione decisiva all’interno dell’area di rigore dei rosanero e porta avanti i calabresi!

Ore 15.01 – Comincia la gara al “Barbera”, primo pallone affidato alla squadra ospite

Ore 14.59 – In Curva Nord vengono esposti due striscioni: “Il vostro fallimento non scalfirà il nostro attaccamento” e “Fallimento totale” quanto scritto dai gruppi organizzati

Ore 14.58 – Palermo e Catanzaro entrano sul terreno di gioco, soliti saluti di rito tra i giocatori e gli arbitri. Poi il via alla gara al “Barbera”

Ore 14.45 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio alle 15.00

Ore 14. 25 – Squadre in campo per il riscaldamento prima della gara

Palermo-Catanzaro: il tabellino

PALERMO: 1 Desplanches, 3 Lund, 7 Di Mariano, 8 Segre (C), 10 Ranocchia (dal 79′ Gomes), 17 Di Francesco (dall’88’ Verre), 18 Nedelcearu, 20 Henry (dal 68′ Brunori), 21 Le Douaron (dal 68′ Insigne), 32 Ceccaroni, 43 Nikolaou (dal 79′ Baniya). A disposizione: 12 Nespola, 46 Sirigu, 4 Baniya, 6 Gomes, 9 Brunori, 11 Insigne, 14 Vasic, 19 Appuah, 25 Buttaro, 26 Verre, 29 Peda. Allenatore: Dionisi.

CATANZARO: 22 Pigliacelli, 6 Bonini, 7 Compagnon (dall’88’ Situm), 9 Iemmello (C; dall’88’ Pittarello), 10 Petriccione, 14 Scognamillo, 20 Pontisso (dal 75′ Koutsoupias), 21 Pompetti, 27 Ceresoli (dal 52′ Antonini), 28 Biasci (dal 75′ Buso), 84 Cassandro. A disposizione: 1 Dini, 99 Borrelli, 2 Piras, 3 Turicchia, 4 Antonini, 8 Koutsoupias, 24 Pagano, 29 Seck, 45 Buso, 90 Pittarello, 92 Situm. Allenatore: Caserta.

ARBITRO: Arena (Torre del Greco). AA1: Lombardo (Cinisello Balsamo). AA2: Belsanti (Bari). IV UFFICIALE: Nigro (Prato). VAR: Baroni (Firenze). AVAR: Di Vuolo (Castellammare di Stabia).

MARCATORI: 3′ Biasci (C), 32′ Nikolaou (P), 82′ Pompetti (C).

NOTE: Ammoniti: Ranocchia (P), Ceresoli (C), Verre (P).