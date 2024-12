La clip con i gol della gara

Non poteva che finire tra i fischi e con la dura contestazione dei tifosi rosanero Palermo-Catanzaro. I calabresi passano al “Barbera” contro la squadra allenata da Dionisi, vincendo 2-1 sotto la grandine caduta nel capoluogo siciliano. La rabbia dei tifosi, espressa a lunghi tratti contro la società anche a inizio gara, non ha portato ai risultati sperati e il Palermo affonda in casa sotto i colpi del Catanzaro.