Palermo-Catanzaro, ipotesi difesa a 3 per Dionisi: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Il Palermo deve rialzarsi. Alle 15.00, allo stadio “Renzo Barbera”, la squadra rosanero ospita il Catanzaro di Fabio Caserta. Dopo l’amara sconfitta ad opera della Carrarese del turno precedente, la compagine di Alessio Dionisi è andata in ritiro per preparare la sfida contro i calabresi. I siciliani vogliono ritrovare i tre punti, ma soprattutto devono trovare una continuità di risultati per tornare a competere nelle zone di vertice della classifica di Serie B.

Il Palermo, come detto, è reduce dal ko esterno contro la Carrarese. Nelle ultime cinque gare i rosanero hanno ottenuto una sola vittoria, poi due pareggi e due sconfitte. L’ottavo posto e i 21 punti ottenuti finora non sono abbastanza per le aspettative dei tifosi e del club di viale del Fante. Il ritiro, voluto dalla società pochi giorni prima della gara, dovrà essere sfruttato al meglio in vista del match tra le mura amiche del “Barbera”.

La squadra giallorossa, invece,”ha curato la pareggite” tornando alla vittoria contro il Brescia prima della gara odierna. Nelle precedenti cinque gare, infatti, il Catanzaro ha ottenuto un successo e quattro pareggi, che diventano due vittorie e ben otto pareggi allungando il conto agli ultimi dieci incontri. I calabresi ad un punto di distanza dai rosanero: 20 lunghezze (come il Modena) e nono posto in graduatoria per loro.

Palermo-Catanzaro, le probabili formazioni

Il tecnico dei rosa Alessio Dionisi, alle prese con diversi infortuni, soprattutto tra i terzini di piede destro, potrebbe optare per un sistema di gioco diverso dal solito 4-3-3, usando la difesa a tre. In questo caso Di Mariano andrebbe ad occupare la corsia di destra come “quinto” di centrocampo, Lund quella opposta. In avanti ballottaggio tra Henry e Brunori e tra Insigne e Di Francesco.

Anche mister Caserta dovrebbe usare il 3-5-2 per schierare i suoi. Tra i pali ci sarà l’ex rosanero Mirko Pigliacelli, con Petriccione a dettare i tempi di gioco in mezzo al campo. In avanti, occhio alla coppia Biasci-Iemmello. Pronto a subentrare anche Coulibaly, pure lui in rosanero nella passata stagione.

PALERMO (3-5-2): Desplanches; Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Di Mariano, Segre, Ranocchia, Verre, Lund; Insigne, Brunori.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Cassandro, Scognamillo, Bonini; Compagnon, Pompetti, Petriccione, Pontisso, Ceresoli; Biasci, Iemmello.