Palermo-Catanzaro, emergenza terzini per i rosa: i convocati di Dionisi

I calciatori scelti dal tecnico Alessio Dionisi per la gara contro i calabresi

Il Palermo, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto i giocatori convocati per la partita contro il Catanzaro, in programma domenica 15 dicembre alle ore 15.00 allo stadio “Renzo Barbera”. Emergenza terzini per l’allenatore dei siciliani, in riferimento a quelli di piede destro.

Non sarà della gara contro i calabresi, infatti, Salim Diakité, a causa di un’elongazione alla coscia sinistra. A lui si aggiunge anche l’assenza di Niccolò Pierozzi, ai box da diversi giorni. Dunque, resta disponibile il solo Alessio Buttaro, finora utilizzato soltanto 12 minuti in Serie B da mister Dionisi. Gli altri assenti in lista sono Gomis, Di Bartolo, Blin e Saric.

Palermo-Catanzaro, i convocati di Dionisi

Questi, dunque, i calciatori rosanero convocati per la partita contro il Catanzaro in programma domani.

1 Desplanches

3 Lund

4 Baniya

6 Gomes

7 Di Mariano

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Insigne

12 Nespola

14 Vasic

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

19 Appuah

20 Henry

21 Le Douaron

25 Buttaro

26 Verre

29 Peda

32 Ceccaroni

43 Nikolaou

46 Sirigu