 Gratta e vinci da 50.000 euro centrato a Palermo: ecco dove
Palermo, centrato Gratta e vinci da 50.000 euro: ecco dove

Centrato il colpo in un bar
PALERMO – Gratta e Vinci “New Bonus Tutto per Tutto”, Palermo in festa. Nell’ultima settimana, come riporta Agipronews, nel capoluogo è stato centrato un colpo da 50mila euro presso il Bar Torre Bonagia, in via dell’Ermellino, 40.

Gratta e vinci e i dati sui giochi

Nel 2024 in Sicilia la spesa per i giochi è rimasta stabile: raggiunta ancora quota 1,1 miliardi di euro nel retail – rappresentato da agenzie di scommesse, ricevitorie, sale giochi – come un anno fa. Numeri pressoché identici anche per la provincia di Palermo: dai 313 milioni di euro del 2023 ai 310 milioni del 2024, un calo inferiore all’1%.

Per quanto riguarda le lotterie istantanee invece si assiste a una leggera crescita, passando dai 204 milioni di euro spesi nel 2023 ai 209 del 2024, un aumento del 2,45%

