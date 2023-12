Palermo, chi c’è a capodanno?

Elodie, Massimo Youth Orchestra, Samuele Palumbo, Antonio Zarcone Quartet, Daria Biancardi, Pamela Barone, Samaritano, Giuliana Di Liberto, Marlo, Peppe Lana, Pridea, Ornella P. Dj, Sergio Vespertino, Antonio Pandolfo - Conducono: Salvo La Rosa ed Eliana chiavetta - Piazza Politeama - ore 21.00 -Diretta tv su TGS

La città di Palermo conta i giorni che la separano da uno dei Capodanni più attesi d’Italia, che vedrà sul palco di Piazza Politeama ELODIE, la regina del pop italiano, artista multiplatino e interprete di alcuni dei brani di maggior successo degli ultimi anni.

Una serata ricca di musica e intrattenimento che dalle ore 21.00 in poi animerà la piazza trasformando il cuore della città in una vibrante arena di festa, promossa dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Roberto Lagalla, che nel corso della conferenza stampa di presentazione degli eventi natalizi e di fine anno ha invitato i palermitani “a voler partecipare all’accensione dell’Albero davanti al Teatro Politeama, con la quale – ha affermato – daremo simbolicamente inizio alle festività che raggiungeranno il culmine, poi, con il concerto di capodanno, uno straordinario evento musicale che darà spazio a tanti artisti e vedrà protagonista la cantante Elodie”.

L’organizzazione della serata del capodanno è firmata da Puntoeacapo – in collaborazione con Gomad Concerti – diretta da Nuccio La Ferlita che commenta: “E’ decisamente gratificante organizzare il capodanno della città di Palermo, da siciliano non posso che affermarlo con orgoglio. L’estate appena passata è stata per Palermo una stagione di spettacoli musicali straordinaria che ci ha visto protagonisti, mi piace pensare che l’accoglimento del Comune di Palermo della nostra proposta sia l’epilogo del percorso iniziato a luglio a testimoniare che la musica nel 2023 è finalmente tornata a Palermo! La musica di qualità che porta con sé cultura, bellezza, svago, divertimento, ma anche lavoro, si proprio lavoro: diretto e indiretto, quello di cui abbiamo tanto bisogno, come solo gli eventi sanno determinare. La proposta di Elodie che finalmente si esibisce in Sicilia – conclude La Ferlita – avrà una ricaduta turistica inevitabile, saranno in tanti che sceglieranno di trascorrere le feste a Palermo anche per questo. Sul palco del 31 non solo una star musicale, ma si darà risalto, in una serata così importante, alla musica prodotta a Palermo, quella di generi diversi: classica, pop, cantautorale, rap, rock, dj. Che con Elodie si cominci uno straordinario 2024”.

Se Elodie sarà “la voce” del Capodanno palermitano, non mancheranno artisti e musicisti di alto profilo con il filo conduttore affidato agli amatissimi Salvo La Rosa ed Eliana Chiavetta, che guideranno il pubblico attraverso un viaggio di musica e intrattenimento, con la diretta tv affidata all’emittente TGS che porterà la festa anche a chi non potrà essere presente in piazza.

Il palco di Piazza Politeama accoglierà Massimo Youth Orchestra, diretta dal M° Michele De Luca con i talentuosi e giovani musicistiche faranno da colonna sonora agli artisti che si susseguiranno sul palco: Samuele Palumbo, giovanissimo violinista che ha incantato sul palco di Tu Sì Que Vales. Musica dal vivo, strumentale e non, che vedrà insieme l’Orchestra e il quartetto di Antonio Zarcone con una continua ricerca nel campo della musica Jazz e contemporanea, con le voci soliste di Daria Biancardi dal palco di The Voice Of Italy, Pamela Barone con le più belle melodie e PopSong del ‘900 in una sonorità che strizza l’occhio al Jazz e all’ R&B, Samaritano cantautore, musicista, interprete palermitano oggi anchearchitetto e docente di arte e Giuliana Di Liberto, cantante e compositrice ha suonato con alcune delle più prestigiose Orchestre internazionali.

Il palco si arricchirà con le performance di quotati talenti nostrani come Marlo, classe ’98, le cui influenze musicali abbracciano il mondo street del Rap, con Giulio Rizzello, Peppe Lana che intreccia la canzone d’autore al jazz e alla world music in un mix elegante e contemporaneo, Pridea diplomata all’Officina Pasolini di Tosca a Roma nel 2020 e attualmente in arte performativa, finalista al festival di Castrocaro 2023. Non solo musica ma una notte tutta da ridere con il cabaret firmato da: Sergio Vespertino, considerato uno dei migliori attori di teatro comico siciliano, oggi anche volto amato anche del piccolo schermo e Antonio Pandolfo, attore siciliano con una innata comicità che crea delle storie e dei personaggi davvero unici nel suo genere. Si ballerà fino a tarda notte con ORNELLA P. DJ SET che salirà sul palco anche durante la serata per una combo inedita con i musicisti.