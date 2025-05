Palermo chiama, lo Stato risponde: il 16 maggio l’assemblea straordinaria dei Comuni siciliani

A Palermo il 16 maggio, l’Assemblea dei Comuni Siciliani chiamerà a raccolta amministratori locali e istituzioni per affrontare la crisi finanziaria che travolge i municipi dell’Isola. Protagonista della giornata il presidente nazionale ANCI Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli ed ex ministro, che guiderà il confronto per avviare un dialogo stabile tra Stato, Regione ed enti locali.

Gaetano Manfredi in prima linea per affrontare l’emergenza finanziaria degli enti locali dell’Isola. Sarà Palermo il cuore del confronto istituzionale tra Comuni, Regione e Stato il prossimo 16 maggio, con un’assemblea straordinaria promossa da ANCI Sicilia. L’incontro, in programma dalle ore 10 presso l’Hotel San Paolo Palace, rappresenta un momento cruciale per analizzare e fronteggiare la grave crisi finanziaria che sta paralizzando l’azione amministrativa di moltissimi municipi siciliani. A lanciare il segnale forte è Paolo Amenta, presidente di ANCI Sicilia, che spiega: «Questa assemblea nasce da un’analisi lucida del collasso del sistema economico-finanziario dei Comuni siciliani. Ci sono 179 enti commissariati per il mancato bilancio di previsione 2025. È il momento di capire, tutti insieme, cosa sta realmente succedendo e come uscirne». Il ruolo chiave di Gaetano Manfredi A guidare il confronto sarà Gaetano Manfredi, presidente nazionale di ANCI, sindaco di Napoli ed ex ministro dell’Università. La sua partecipazione rafforza il peso politico dell’iniziativa, con l’obiettivo dichiarato di istituire un tavolo di lavoro permanente tra Stato, Regione Siciliana ed enti locali. «Con Manfredi – afferma Amenta – vogliamo intraprendere un percorso di dialogo stabile per individuare soluzioni concrete alla crisi strutturale che attanaglia i Comuni dell’Isola. Non possiamo più permetterci silenzi o rinvii». Un confronto istituzionale ad ampio raggio L’assemblea vedrà la presenza di figure istituzionali di primo piano: il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, l’assessore alle Autonomie locali Andrea Messina, e una rappresentanza qualificata della Corte dei Conti – Sezione Sicilia, con la partecipazione del presidente Maurizio Graffeo, dell’aggiunto Antonio Pilato e del consigliere Raffaele Peluffo. Sarà presente inoltre Salvatore Bilardo, dirigente generale della Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), tra le voci più autorevoli in materia di finanza pubblica. A rappresentare l’ANCI nazionale ci saranno la segretaria generale Veronica Nicotra e il responsabile dell’area Finanza locale e Catasto Andrea Ferri, mentre per ANCI Sicilia interverranno il presidente Paolo Amenta e il segretario generale Mario Emanuele Alvano. A moderare il dibattito sarà il giornalista economico de Il Sole 24 Ore, Gianni Trovati. Un’assemblea inclusiva e partecipata L’incontro è aperto a tutti gli amministratori locali e regionali, anche non iscritti all’ANCI. Sono attesi sindaci, assessori, consiglieri comunali, presidenti di circoscrizione, ma anche rappresentanti di unioni di comuni e organizzazioni associative. L’assemblea è pensata come uno spazio di confronto aperto, trasparente e costruttivo, con l’intento di raccogliere proposte e delineare una strategia comune per salvare e rilanciare i Comuni siciliani. Iscrizione Per partecipare è necessario registrarsi compilando il modulo disponibile al link ufficiale:

