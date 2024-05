Palermo, chiude per una notte una corsia del ponte Corleone

Per lavori di risanamento della struttura in cemento armato

PALERMO- A Palermo resterà chiusa per una notte la corsia, lato monte, del ponte Corleone in direzione Trapani. Lo ha deciso il Comune dopo una richiesta effettuata dall’Anas. Sul ponte di stanno svolgendo lavori di risanamento della struttura in cemento armato.

Per alcune operazioni di pulizia del cavedio, verrà disposto il restringimento della carreggiata, dalle 21 di domani 29 maggio fino alle 6 del giorno dopo. I lavori verranno indicati anche da segnali luminosi. Le opere si svolgono sotto la supervisione del commissario dello Stato Matteo Castiglione.

Intanto si è in attesa dell’avvio delle opere per il raddoppio del Ponte che dovrebbero partire il prossimo mese e concludersi in un anno e mezzo. Verranno spesi 17,5 milioni di euro.