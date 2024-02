Palermo, chiusa al traffico via Libertà: c’è la settima edizione di Educarnival

Anche altre strade sono interessate da divieti

PALERMO – La settima edizione di Educarnival, che è stata presentata ieri, è da poco partita a Palermo. La manifestazione passa per le vie del centro città, per questo motivo alcune strade sono state chiuse al traffico veicolare. In particolare la via Libertà, come si legge nell’ordinanza 132.

L’elenco delle strade chiuse

Dalle ore 15 sono chiuse al traffico Viale della libertà, tratto compreso tra la via Emanuele Notarbartolo e la Piazza Francesco Crispi/Mordini. Da qui potranno passare solamente i veicoli autorizzati e i carri carnevaleschi. La via Libertà sarà chiusa lungo la carreggiata centrale anche nel tratto tra piazza Mordini/Crispi e la Piazza R. Settimo/ Castelnuovo.

Durante lo svolgimento della manifestazione, sarà posto il divieto di transito ai cicli e velocipedi all’interno dell’area oggetto dello svolgimento della stessa e nelle piste ciclabili esistenti lungo il percorso di che trattasi.