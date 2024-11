Attak nei lucchetti di Villa Trabia, danni al cancello di via Salinas

Il custode ha lanciato l'allarme ai carabinieri

PALERMO – Colla attak nei catenacci del cancello di Villa Trabia. La brutta sorpresa stamattina, 22 novembre, al momento dell’apertura dello storico giardino comunale. A lanciare l’allarme è stato il custode: ha trovato i lucchetti dell’ingresso di via Antonino Salinas completamente ricoperti di colla e non è riuscito a inserire le chiavi.

Le immagini delle telecamere

Sono quindi stati contattati i carabinieri che sul posto hanno accertato il danneggiamento. Avviate le indagini per risalire ai responsabili, che potrebbero essere entrati in azione nella serata di ieri, subito dopo la chiusura della villa.

Al vaglio le immagini delle telecamere della videosorveglianza. Il giardino finisce così nuovamente nel mirino. Già alcuni mesi fa il cancello di via Salinas era stato danneggiato, poi un grosso vaso monumentale, in via Marchese Ugo, era stato divelto dai vandali, lasciando libero un varco dal quale era possibile entrare anche dopo la chiusura.

Il cancello era già stato danneggiato

“Un gesto chiarissimo per poter entrare nella villa a qualunque ora del giorno e della notte – avevano detto i gestori -. Un atto grave perché non rispetta il complesso monumentale spesso preso di mira da gruppi di balordi”.

L’incendio

A settembre, inoltre, un incendio era divampato nel bordo della via Piersanti Mattarella sotto il ponte di villa Trabia. Le fiamme avevano avuto origine da una “grotta” nelle vicinanze del giardino. A bruciare era stato il rifugio di alcuni senzatetto.