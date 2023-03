Palermo, commercio abusivo alla Vucciria, scattano sequestri e multe

Immagine di repertorio

La piazza è stata chiusa per evitare la fuga degli abusivi

PALERMO – Banconi abusivi e un frigo vetrina sono stati sequestrati a Palermo in piazza Caracciolo, nel mercato della Vucciria, da polizia e carabinieri, intervenuti insieme ai vigili del fuoco. I controlli per contrastare il commercio abusivo sono stati disposti dal questore. La piazza è stata chiusa per evitare la fuga degli abusivi, che sono stati multati. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.