Palermo, conclusi i lavori del Comune in quattro impianti sportivi

Ecco le strutture interessate

PALERMO – Il Comune di Palermo ha concluso gli interventi previsti dal secondo contratto attuativo dell’Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento negli impianti comunali del Pattinodromo del Giardino Inglese, il Palamangano, il Palaoreto e la Palestra di Borgo Ulivia.

Le opere hanno riguardato principalmente il rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture, il risanamento degli elementi edilizi deteriorati, l’adeguamento degli impianti tecnologici e la riqualificazione degli spazi interni.

Nel dettaglio, al Pattinodromo del Giardino Inglese sono stati eseguiti lavori di impermeabilizzazione delle coperture, il rifacimento dell’impianto idrico, la completa ristrutturazione degli spogliatoi e dei servizi igienici con il rifacimento di pavimentazioni e rivestimenti, la sostituzione degli infissi interni ed esterni, il rinnovo della balaustra della pista e l’adeguamento dell’impianto elettrico.

Al Palamangano e al Palaoreto è stato realizzato il rifacimento del sistema di impermeabilizzazione delle coperture, eliminando le criticità dovute al deterioramento del precedente pacchetto impermeabile e migliorando la protezione degli edifici dagli agenti atmosferici.

Alla Palestra di Borgo Ulivia gli interventi hanno interessato il rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura del corpo uffici e degli spogliatoi, il rinnovo dell’impianto elettrico, la riqualificazione dei servizi igienici e gli ulteriori adeguamenti necessari a migliorare le condizioni di sicurezza e funzionalità della struttura.

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“Con questi interventi – dichiarano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore ai Lavori pubblici Totò Orlando – prosegue il programma di manutenzione e riqualificazione del patrimonio comunale, volto a preservare nel tempo l’efficienza e la sicurezza degli immobili pubblici. Le opere realizzate hanno consentito di risolvere le principali criticità strutturali e impiantistiche, migliorando le condizioni degli edifici e garantendone una più efficace conservazione”.

“Continueremo a investire nella manutenzione programmata, uno strumento fondamentale per valorizzare il patrimonio della città e assicurare strutture sempre più efficienti, sicure e funzionali a beneficio della collettività. Un sentito ringraziamento va all’Ufficio Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi, guidato dall’ingegnere Marisa Bellomo, e a tutto il personale tecnico e amministrativo che, con professionalità, competenza e impegno, ha reso possibile la programmazione, il coordinamento e la realizzazione degli interventi, contribuendo al raggiungimento di un importante risultato per la città”.