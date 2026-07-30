Palermo, consegnati i lavori per il restauro del ponte Oreto

L'opera costerà 3,5 milioni

PALERMO – Sono stati consegnati i lavori del secondo contratto applicativo dell’Accordo Quadro per il restauro, il risanamento conservativo, il recupero funzionale e strutturale del Ponte Oreto di Palermo per un importo contrattuale di 3.534.627,31 euro.

L’intervento è finalizzato a superare le criticità emerse dalle indagini tecniche, ripristinare le condizioni di sicurezza dell’infrastruttura e restituire progressivamente alla città una delle principali arterie di collegamento, oggi soggetta a limitazioni di transito che incidono anche sul servizio di trasporto pubblico.

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“La consegna dei lavori rappresenta un momento particolarmente significativo per Palermo – dichiara il Sindaco Roberto Lagalla -. Manteniamo un impegno assunto con i cittadini, avviando un intervento atteso da anni su un’infrastruttura fondamentale per la mobilità urbana. Il recupero del Ponte Oreto significa investire sulla sicurezza, sull’efficienza della rete viaria e sulla qualità della vita di migliaia di persone che ogni giorno attraversano questo asse strategico della città”.

“Con l’apertura del cantiere – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Totò Orlando – entra finalmente nella fase esecutiva un intervento complesso, preceduto da un’approfondita attività di indagine, progettazione e verifica tecnica. I lavori saranno eseguiti con particolare attenzione alla sicurezza e alla continuità della mobilità cittadina, con l’obiettivo di restituire al più presto un ponte pienamente efficiente e adeguato agli standard richiesti”.