Palermo-Cosenza, esordio al “Barbera” per i rosa: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

PALERMO – Tutto pronto per l’esordio al “Barbera” del Palermo nell’edizione 2024/2025 di Serie B. In un impianto sportivo rinnovato sotto alcuni aspetti, principalmente per quello che riguarda l’illuminazione, i rosanero ospiteranno il Cosenza a partire dalle 20.30. Dopo le prime tre gare giocate tutte in trasferta, la squadra di Dionisi sarà in campo per la prima volta tra le mura amiche dello stadio di viale del Fante.

I rosanero arrivano alla sfida contro il Cosenza reduci dalla vittoria contro la Cremonese allo stadio “Giovanni Zini”. Un successo di misura che, dopo le prime due sconfitte contro Brescia e Pisa, ha riportato entusiasmo soprattutto tra i tifosi palermitani. I primi tre punti e il primo gol in questa Serie B dei siciliani hanno portato la firma di Roberto Insigne.

I calabresi, guidati da Massimiliano Alvini, nelle prime tre giornate di campionato hanno ottenuto una vittoria (contro la Cremonese), una sconfitta (contro il Mantova) e un pareggio a reti inviolate con lo Spezia. Nonostante questo, però, il Cosenza sarà al “Barbera” con 0 punti in classifica a causa di due penalizzazioni, entrambe da 2 punti, inflitte dal Tribunale Federale Nazionale.

Palermo-Cosenza, le probabili formazioni

Mister Dionisi, per la gara casalinga con i calabresi, dovrà fare i conti con gli infortuni di alcuni calciatori della sua rosa. Dopo il turn over attuato nel turno infrasettimanale contro la Cremonese, potrebbero essere diversi i rientri dal primo minuto per alcuni rosanero. Tra questi, Diakité sulla corsia di destra e Insigne e Brunori in avanti; confermata, poi, la coppia dei centrali difensivi Ceccaroni-Nikolaou.

Il Cosenza, con il suo 3-4-1-2, proverà a mettere in difficoltà il Palermo nonostante l’impegno in trasferta. Il tecnico Alvini dovrebbe mandare in campo dall’inizio Kouan alle spalle di Fumagalli e Mazzocchi in avanti. I rosanero, poi, dovranno prestare attenzione al possibile ingresso a partita in corso dell’ex Palermo Rizzo Pinna.

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakité, Ceccaroni, Nikolaou, Lund; Blin, Gomes, Ranocchia; Insigne, Brunori, Di Francesco.

COSENZA (3-4-1-2): Micai; Venturi, Camporese, Caporale; Ciervo, Charlys, Florenzi, D’Orazio; Kouan; Fumagalli, Mazzocchi.