Palermo-Cosenza, i convocati di Corini: Insigne c’è

Novità tra i portieri

1' DI LETTURA

PALERMO – Roberto Insigne sarà del match tra Palermo e Cosenza. L’esterno offensivo d’attacco è tornato a disposizione di mister Corini dopo la lesione di primo grado all’adduttore della gamba destra e contro il club calabrese potrebbe ritrovare minuti in campo. Tra i convocati, presente anche il nuovo portiere Adnan Kanuric, che prende il posto del giovane Manfredi Nespola. Assente Nicola Valente, alle prese con un problema muscolare. Di seguito, la lista dei calciatori convocati per la gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie B.

1 Desplanches

2 Graves

3 Lund

4 Gomes

5 Lucioni

6 Stulac

7 Mancuso

8 Segre

9 Brunori

10 Di Mariano

11 Insigne

13 Kanuric

15 Marconi

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

20 Vasic

22 Pigliacelli

27 Soleri

31 Aurelio

32 Ceccaroni

37 Mateju

53 Henderson

80 Coulibaly