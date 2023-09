Palermo, Nicola Valente è costretto a fermarsi per infortunio

Intanto Corini ritrova Vasic e, probabilmente, Insigne

PALERMO – Il club rosanero ha svolto un allenamento mattutino al Palermo F.C. CFA di Torretta in vista della gara di venerdì sera contro il Cosenza. La squadra guidata da Eugenio Corini ha svolto un’attivazione e mobilità, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva ed inattive contro.

Brutte notizie, però, per il tecnico dei rosanero. Corini, infatti, pur avendo recuperato Aljosa Vasic dopo una botta al piede e potendo contare, con molta probabilità, anche sul rientro di Roberto Insigne dall’infortunio all’adduttore, ha perso un altro esterno d’attacco.

Nicola Valente, infatti, è stato sottoposto ad indagini strumentali, che hanno evidenziato una lesione miotendinea di primo grado dell’adduttore destro, come riporta il sito ufficiale del club. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo del caso, ma è difficile prevedere in questo momento i tempi di recupero. Valente potrebbe tornare in campo tra due o tre settimane, ma la sua condizione va valutata giorno dopo giorno.