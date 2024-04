Costruire la salute con lo sport, una giornata dedicata ai giovani

Iniziativa per promuovere i più corretti stile di vita

PALERMO – Una giornata all’insegna dello sport per promuovere i più corretti stili di vita con il coinvolgimento dei bambini già nella primissima età: questo l’obiettivo di “Costruire salute con lo sport. Insieme si può”, iniziativa organizzata dal Dasoe in collaborazione con Asp, Comune di Palermo, Coni Sicilia, Ufficio scolastico regionale, che si è svolta allo Stadio delle Palme “Vito Schifani”.

Un centinaio i bambini presenti, provenienti dagli istituti comprensivi Abba-Alighieri, Giovanni XXIII-Piazzi e Luigi Capuana, impegnati in attività ludico-creative di vario genere, che prevedono anche l’uso di attrezzi non convenzionali al fine di stimolare abilità motorie poco sollecitate. Tutto ciò per favorire la sensibilizzazione sull’adozione di stili di vita sani e sul contrasto ai rischi di dipendenza da fumo o alcol. L’iniziativa si propone, infatti, di promuovere un accesso più agevole allo sport, all’attività fisica e a un’alimentazione sana, favorire un approccio globale interdisciplinare e trasversale che colleghi l’alimentazione, la salute, il benessere e lo sport.

“La scelta di rivolgersi alla primissima età – ha spiegato il dirigente generale del Dasoe, Salvatore Requirez – è legata alla volontà di rafforzare gli indirizzi salutistici contenuti in tutte le attività sportive: la scuola è uno di quegli ambiti in cui è assolutamente prioritario proporre stili di vita sani, nonché il luogo in cui si imparano evoluzione storica dello sport, regole, logiche del gioco di squadra e rispetto dell’avversario. In questo modo si guarda alla salute corporale di chi lo pratica come anche a quella mentale: lo sport non è solo un fattore di crescita, ma anche di orientamento nella società civile”.

“Questa iniziativa si inserisce in un più ampio programma finalizzato alla realizzazione di specifici progetti di promozione della salute – ha sottolineato il rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale, Marcello Li Vigni -. Stiamo attivando la possibilità di avere palestre aperte nel pomeriggio: con la Regione c’è una sinergia importante su cosa attuare, siamo convinti che tra sport e salute c’è uno stretto rapporto di interdipendenza”.

Un altro tema fondamentale che è emerso nel corso della manifestazione è quello della prevenzione: a rilanciarlo è stato Fabio Gioia, componente della giunta del Coni Sicilia: “La prevenzione assume un’importanza prioritaria che si concretizza anche attraverso lo sport: in Sicilia c’è un dato sconfortante, che la pone come prima regione in Italia per tasso di obesità infantile, per questo sono convinto che queste giornate servono proprio a sensibilizzare i più giovani e le famiglie, con il supporto fondamentale della scuola e delle società sportive”. Relativamente allo stato degli impianti sportivi, Gioia ha spiegato che “l’amministrazione regionale è fortemente impegnata nel recupero delle strutture: siamo fiduciosi che nel giro di due anni molti impianti possano essere riconsegnati a Palermo”.

A rappresentare il Comune allo Stadio delle Palme è l’assessore allo Sport Alessandro Anello: “Iniziative come questa spingono i giovani verso lo sport all’insegna della salute: mi auguro che appuntamenti come questo possano ripetersi nel tempo, siamo presenti e determinati a sostenere lo sviluppo dello sport tra i giovani”.