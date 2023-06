Palermo, count down per Vasco: hotel sold out e primi divieti

C'è attesa per il piano traffico, ma anche per sapere come saranno smistati i pullman in arrivo in città

PALERMO – I fan di Vasco Rossi attendono da mesi il doppio evento del 22 e 23 giugno che si terrà a Palermo, ora che mancano meno di tre giorni contano le ore che li separano al concerto della rock star che suonerà in un Renzo Barbera sold out.

Il montaggio del palco è iniziato da giorni, esattamente lo scorso 16 giugno. Adesso l’amministrazione pensa a come smistare i pullman, circa 250, e i mezzi privati che raggiungeranno Palermo. L’area del Barbera, come accade quando ci sono degli eventi in programma, è off limits. L’amministrazione, in sinergia con la polizia municipale, sta lavorando per individuare i parcheggi e come far arrivare i fan allo stadio.

Le aree individuate sono due: si tratta degli spazi della Fiera del Mediterraneo ma anche piazzale dei matrimoni nel parco della Favorita. Se queste dovessero essere ritenute insufficienti si potrebbero utilizzare piazzale Giotto e anche piazzale Francia.

L’amministrazione non vuole farsi trovare impreparata, quindi valuta la soluzione migliore.

Intanto nelle strutture ricettive si registra un numero di prenotazioni altissimo e in molti sono già sold out.

In attesa del piano traffico due ordinanze dal Comune sono arrivate. Si tratta di una che prevede il divieto di parcheggio in piazza Trattati di Roma dalle 07.00 del 21/06 alle 24.00 del 23/06, tranne per i mezzi in uso per il Tour di Vasco Rossi. L’altra prevede, per le giornate del 22 e del 23 il divieto di sosta in tutto piazzale Alcide De Gasperi.

Il 21 giugno dalle 17 alle 22 è in programma il primo soundcheck. Nelle due giornate dei concerti, invece, le prove inizieranno alle 15.30. Il Comune, a proposito, ha concesso la deroga per il superamento dei limiti acustici previsti da un regolamento di otto anni fa. Il nuovo documento, così, il numero di decibel che non devono essere superati, ovvero 70, e gli orari di svolgimento del concerto, ovvero dalle 21.15 alla mezzanotte.

Intanto, come già annunciato qualche giorno fa, il Comune e il Palermo calcio utilizzeranno i proventi derivanti dall’evento (poco più di 160 mila euro) per lavori di manutenzione del Renzo Barbera.