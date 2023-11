Palermo, cresce il gruppo di FdI: La Mantia aderisce al partito

È attualmente consigliere della III Circoscrizione

1' DI LETTURA

PALERMO – Cresce il gruppo di Fratelli d’Italia nel capoluogo siciliano ad aderire al partito il consigliere della terza Circoscrizione, Francesco La Mantia, eletto alle scorse elezioni amministrative con Attiva Sicilia.

Esprimono il più vivo plauso il coordinatore cittadino di FdI, Francesco Paolo Scarpinato, e il presidente della terza Circoscrizione, Gioacchino Vitale, che affermano: “L’ingresso del consigliere La Mantia a FdI è un’ulteriore testimonianza della inarrestabile crescita del Partito di Giorgia Meloni sul territorio”.

“Felice di aderire al partito guidato dal presidente del Consiglio di cui ne ho sempre condiviso i valori e poter continuare a lavorare sul territorio – afferma il consigliere Francesco La Mantia. Fratelli d’Italia rappresenta l’unica forza politica capace di ascoltare i cittadini e lavorare in termini programmatici alla crescita in questo caso non solo della terza circoscrizione ma anche di Palermo”.