I danni del forte vento sul capoluogo

PALERMO – Il forte vento di scirocco che soffia su Palermo, con raffiche fino a 80 chilometri orari sta causando numerosi danni. Una palazzina fatiscente è parzialmente crollata in via Ximenes, nel rione Borgo Vecchio. I vigili del fuoco hanno scavato per verificare se vi fossero persone (VIDEO), ma l’ipotesi fortunatamente è stata esclusa. I pompieri hanno scavato per ore e solo a tarda notte hanno accertato che sotto i calcinacci non c’era nessuno. Secondo i primi rilievi sarebbe crollato il pavimento del primo piano, coinvolgendo un magazzino.

I danni del maltempo

È stata una lunga notte per i vigili del fuoco quella appena trascorsa nel capoluogo e in provincia. Oltre 80 interventi per alberi, tettoie, lamiere, pensiline strappate via dal vento e altri 90 ancora in coda. Nella zona di via Messina Marine, invece, le raffiche hanno divelto parte di un ponteggio allestito su un palazzo (nella foto). Alcune tettoie sono volate dal Terminal dello scalo aeroportuale Falcone Borsellino (VIDEO). Sull’autostrada Palermo-Catania sono crollati a causa delle raffiche tre alberi, uno dei quali è finito sulla corsia del raccordo della A19, tra lo svincolo Palermo Giafar e Villabate, in direzione Catania. Il grosso albero ostruisce tutta la sede stradale, impedendo il passaggio ai mezzi che si trovano in questo momento incolonnati sulla carreggiata. Un altro grosso albero è caduto in via Oreto. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco. L’autista di un Tir è volato via dalla sede stradale nella zona di Lascari. Trasportava un carico di scarpe ed è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Tantissimi gli alberi e le palme finiti in strada.

Palermo, via Messina Marine (foto Manfredi Esposito)

Problemi all’aeroporto

Grossi problemi all’aeroporto Falcone-Borsellino. Qui le raffiche fino a 64 nodi hanno causato il crollo di alcune recinzioni a protezione di un cantiere dell’aeroporto, tra i gate 1 e 8. Scattato il piano di emergenza dello scalo e sono stati evacuati tutti i passeggeri che erano all’interno. Il forte vento aveva già causato il dirottamento di sei voli in arrivo a Palermo verso l’aeroporto di Catania. Tra i numerosi passeggeri che erano presenti all’interno del terminal si sono registrate scene di panico al momento del crollo delle recinzioni in lamiera che delimitano il cantiere e che sono finite sui sedili d’attesa dei gate interessati dall’incidente. Un rapido controllo ha consentito di accertare che nessun passeggero è rimasto coinvolto nel crollo. Sono state tuttavia immediatamente attivate le procedure di chiusura dello scalo. L’aeroporto è comunque tornato operativo all’1,35 della notte.