L'iniziativa dell'Associazione Cassaro Alto e Significa Palermo Ets

PALERMO – Dal 17 al 19 aprile torna “La Via dei Librai”, la festa del libro e della lettura che per tre giorni trasforma il percorso arabo-normanno patrimonio Unesco, nel tratto di via Vittorio Emanuele compreso tra la Cattedrale e i Quattro Canti, in una libreria a cielo aperto. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Cassaro Alto, che riunisce commercianti e residenti della zona, insieme a Significa Palermo Ets, da anni impegnate nella valorizzazione culturale e sociale del quartiere.

“Un appuntamento che si rinnova e cresce di anno in anno, coinvolgendo non solo i cittadini ma anche un numero sempre maggiore di visitatori – dichiara Enrico Romano, presidente dell’associazione Cassaro Alto –. Undici anni di manifestazione raccontano un impegno costante nella promozione del territorio, che passa anche dalla cura quotidiana degli spazi urbani e dalla volontà di mantenere viva l’identità del Cassaro”.

L’inaugurazione è prevista venerdì 17 aprile alle ore 10 al Piano della Cattedrale, alla presenza delle autorità cittadine. A seguire, l’apertura degli stand lungo via Vittorio Emanuele darà ufficialmente il via alla manifestazione.

Nel corso della giornata prenderanno il via i primi incontri con gli autori, offrendo subito uno spaccato significativo dei temi e delle voci protagoniste di questa undicesima edizione. Tra gli appuntamenti più attesi, la presentazione de “L’alba dei leoni” di Stefania Auci, tra le firme più amate dal pubblico, affiancata da momenti di approfondimento sull’attualità internazionale con Pino Arlacchi e il suo “La Cina spiegata all’Occidente”, ed Elena Mobasser con “Cinque giorni a Teheran”.

Non mancheranno riflessioni legate alla storia e alla politica con “Il traditore” di Angelo Polimeno Bottai, accanto ai temi della legalità e della memoria con “Radici di mafia” di Giuseppe Governale e “L’ultima spiaggia” di Lucio Luca.

Per il programma completo e aggiornato degli incontri si rimanda al sito ufficiale https://laviadeilibrai.it/ e ai canali social.

Il filo conduttore di questa edizione è la partecipazione: particolare attenzione è rivolta ai più giovani, coinvolti in laboratori, attività didattiche e percorsi di lettura pensati per scuole e famiglie. Numerose le collaborazioni attivate con realtà sociali e culturali, tra cui NewBookClubCommunityLab APS, Fondazione Don Calabria per il sociale, Lisca Bianca e 90100Lab, oltre al contributo del Dipartimento di Scienze Psicologiche dell’Università di Palermo e del Centro Siciliano Sturzo.

Tra gli appuntamenti, domenica 19 aprile alle ore 18 sarà protagonista il Manifesto programmatico per il centenario di Rosa Balistreri, promosso dalla Fondazione Made in Sicily insieme alla Fondazione Rosa Balistreri e al Comune di Licata. L’iniziativa, ospitata allo stand Navarra Editore in piazza Bologni, sarà aperta alla partecipazione di cittadini, artisti e istituzioni, chiamati a sottoscrivere un documento che intende celebrare e rilanciare l’eredità culturale della grande artista siciliana. Nel corso dell’incontro sarà presentato anche il volume “La mia Rosa” di Felice Liotti e saranno illustrate le iniziative previste per il 2027, anno del centenario.

Nell’ambito dell’iniziativa “La Via dei Librai per l’ambiente”, Nuova C.O.R.I., main sponsor dell’evento, porta nel cuore della città una visione di mobilità più sostenibile, orientata al futuro e coerente con i valori di consapevolezza e rispetto del territorio che caratterizzano la manifestazione.