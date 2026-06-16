Gli interventi previsti

PALERMO – Il Comune di Palermo ha ottenuto dalla Regione Siciliana un finanziamento complessivo di 285.988,87 euro destinato a interventi di pulizia, valorizzazione e potenziamento dei servizi lungo gli arenili e le aree costiere cittadine ricadenti nel Demanio Marittimo Regionale.

Gli interventi interesseranno circa 25 chilometri di costa ricadenti nel territorio comunale di Palermo, escluse le aree di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale, e riguarderanno le porzioni di litorale non sottoposte a concessione demaniale marittima.

Le attività saranno realizzate nell’arenile di Mondello, per la parte di spiaggia libera, nella scogliera di Sferracavallo, nella scogliera dell’Addaura, nelle aree limitrofe alla Tonnara Bordonaro a Vergine Maria, negli arenili dell’Arenella, di Romagnolo e della Bandita.

Il programma prevede interventi di pulizia e rimozione dei rifiuti e gestione della posidonia, l’installazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata, la realizzazione di cartellonistica e segnaletica informativa e il potenziamento delle attività di monitoraggio e soccorso in mare attraverso mezzi dedicati, unità cinofile e sistemi di coordinamento radio.

“In queste settimane il Comune non è stato a guardare. Ha già portato avanti con proprie risorse attività di bonifica e, allo stesso tempo, ha lavorato per cogliere tutte le opportunità disponibili per migliorare la gestione del litorale cittadino – dichiarano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore all’Ambiente Piero Alongi –”.

“L’ammissione a questi finanziamenti regionali rappresenta un risultato concreto che consentirà di rafforzare le attività di pulizia, tutela ambientale e assistenza ai bagnanti nelle spiagge e nelle coste della città. Le risorse ottenute permetteranno di dare un nuovo impulso alla gestione degli arenili di Palermo, migliorandone il decoro, la sicurezza e la qualità dei servizi. È un intervento importante che conferma l’attenzione dell’amministrazione verso il patrimonio costiero cittadino, con l’obiettivo di garantire una fruizione sempre più ordinata, sostenibile e accogliente per cittadini, famiglie e turisti”.