Palermo, Dall’Oglio: “Felici di aver regalato questa vittoria ai tifosi”

"Crediamo alla Serie B, il presidente e i direttori hanno costruito la squadra per questo"

Jacopo Dall’Oglio, centrocampista del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara contro l’Avellino vinta 2-1 dai rosanero: “Sicuramente siamo felicissimi di aver vinto fuori casa, ma personalmente non c’è mai stata questa cosa della trasferta. Noi ogni partita è come se giocassimo al Barbera, magari qualche coincidenza ci ha messo in difficoltà. A Francavilla meritavamo di vincere e abbiamo perso. Siamo felici di aver regalato questa vittoria ai tifosi. Crediamo alla Serie B, è normale, siamo qua per questo. Il presidente e i direttori hanno costruito la squadra per questo. Non ci sentiamo inferiori a chi sta più in alto di noi. Lotteremo per ottenere il miglior piazzamento. Da quando sono qui a Palermo qualche prestazione discreta l’avrò fatta, non solo oggi. Noi diamo sempre il 100%, il nostro obiettivo è fare bene in settimana e riportarlo in campo la domenica. Siamo concentrati già a mercoledì e da qui in avanti dobbiamo stare sereni, siamo una grande squadra e non dobbiamo avere distrazioni credendo in noi stessi. Sono sincero, in questo momento non sono al 100%, a Catanzaro ho preso una ginocchiata alla coscia che mi ha tenuto fuori diverse partite. Ho faticato a riprendere la forma del gruppo. Cerco sempre di dre il massimo, ma non mi sento al 100%”.