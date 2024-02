Palermo, danni a causa del vento: tetti volati via e camion ribaltati

Il centralino dei vigili del fuoco è andato in tilt per le chiamate ricevute

PALERMO – Il forte vento che, da ieri sera, sta colpendo Palermo ha causato numerosi disagi ed intasato il centralino dei vigili del fuoco, che hanno ricevuto numerose richieste di intervento.

I disagi maggiori si registrano a Mondello, dove son stati segnalati tetti volati via, rami e interi alberi caduti, ma non solo.

Anche lungo l’Autostrada A19 si sono registrati dei disagi. Un camion, che viaggiava in direzione del capoluogo etneo, si è ribaltato tra Trabia e Altavilla Milicia, invadendo la carreggiata opposta. A causare l’incidente sono state probabilmente le raffiche di vento. Il conducente del tir è stato trasportato all’ospedale di Termini Imerese con un’ambulanza del 118 e risulta ferito in modo non grave.

Interventi anche nelle campagne tra Altofonte e Monreale per alcuni alberi pericolanti. Un albero su strada in via Castellana a Palermo. Altri alberi pericolanti a Cefalù contrada Ferla, ad Altavilla piano san Michele, ad Altofonte via Placido Rizzotto. A Carini una grondaia pericolante. Un albero anche sulla Caccamo-Termini ha provocato problemi alle viabilità. Il vento stanotte si è abbattuto anche sul rifugio per animali Ada: è caduto un albero che ha divelto la recinzione di maglia elettrosaldata, con i cani in difficoltà ad uscire dalle gabbie per la presenza dell’albero.

FOTO DI ARCHIVIO