Palermo-De Sanctis, rapporto al capolinea: il ds verso l’addio 

Possibile fiducia a Dionisi. Marroccu primo in lista per il ruolo di ds

Alla fine la decisione è arrivata. Dopo giorni di confronti e riflessioni, il Palermo sembra aver deciso di salutare il direttore sportivo Morgan De Sanctis. Il dirigente del club rosanero, anche a causa di un contributo non rilevante dei nuovi acquisti, è ormai pronto a lasciare il capoluogo siciliano dopo poco più di sei mesi.

Il tecnico dei rosanero Alessio Dionisi, invece, dovrebbe andare verso la permanenza sulla panchina del Palermo. Il mister avrà ancora fiducia nonostante i risultati deludenti delle ultime uscite (4 sconfitte nelle ultime 5 gare). La squadra ha fissato la ripresa degli allenamenti per sabato 4 gennaio e la guida tecnica dovrebbe dunque rimanere l’allenatore ex Sassuolo.

Il primo nome sulla lista per sostituire De Sanctis, dunque, è quello di Francesco Marroccu. Il dirigente sardo è stato sondato dal club di viale del Fante e ha già avuto la direzione tecnica o sportiva di squadre come Cagliari, Genoa o Verona. In attesa dell’ufficialità dell’esonero di De Sanctis e anche di Giulio Migliaccio, suo collaboratore, il Palermo prova a gettare le basi per ricostruire il suo campionato di Serie B. Il mercato invernale è iniziato il 2 gennaio e c’è ancora un mese per eventualmente pensare di mettere in atto una “mini rivoluzione”.