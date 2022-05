Palermo, disabile rapinato in casa al quartiere Cep

Gli agenti delle volanti sono intervenuti dopo la segnalazione ricevuta dalla vittima

PALERMO – Un disabile in sedia rotelle è stato rapinato ieri in casa a Palermo, in piazza Benvenuto Cellini, nel quartiere Cep. Gli agenti delle volanti sono intervenuti dopo la segnalazione ricevuta dalla vittima. Il disabile ha aperto il portone alla badante e un uomo ne ha approfittato per entrare nell’abitazione del disabile, spingendo dentro anche la donna. In poco tempo ha arraffato duemila euro in contanti.

Il marito della donna di servizio, che aveva accompagnato la moglie ed era rimasto in auto davanti all’edificio, ha avuto una colluttazione con il rapinatore, che è comunque riuscito a fuggire su una bici elettrica. La polizia ha acquisito le immagini di alcune telecamere installate nella zona e ascoltato sia la vittima che i testimoni.