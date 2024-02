Palermo, domenica di sangue sulle strade: perde la vita un 36enne

In gravi condizioni un 24enne

PALERMO – Lo scontro è stato violento e non ha lasciato scampo ad un trentaseienne (e non un 24enne come era parso in primo momento) che assieme ad un giovane di 24 anni era in sella ad un ciclomotore di cilindrata 125. È una domenica che si è macchiata di sangue quella che, nella tarda mattinata in via Monfenera, ha visto impattare con un epilogo tragico il due ruote con una Volkswagen Polo.

Il 36enne, di origine extracomunitaria, è stato trasportato d’urgenza al Policlinico ma le sue condizioni sono subito apparse gravissime: per il giovane non c’è stato nulla da fare. Gravemente ferito anche il l’amico che è stato ricoverato al Civico.

Sul posto, gli agenti della polizia municipale che in queste ore stanno provando a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.