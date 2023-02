Le attività riprenderanno lunedì nella nuova area emergenza

1' DI LETTURA

PALERMO – Dalle 8 di domenica 26 febbraio il Pronto Soccorso del Policlinico di Palermo sospenderà, solo per un giorno, le attività e l’accettazione delle emergenze extraospedaliere.

La chiusura è necessaria per realizzare il completo trasferimento degli arredi, attrezzature e tecnologie presso la nuova area di emergenza in via Liborio Giuffrè 1-3 che sarà inaugurata lunedì 27 febbraio.

L’attività del pronto Soccorso riprenderà nella nuova sede lunedì 27 febbraio alle ore 14.30