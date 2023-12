Palermo, donato da Amg e installato l’albero di Natale al Politeama

L'abete è alto 14 metri ed è stato posizionato dal personale comunale

PALERMO – Il Natale si avvicina e Palermo inizia a vestirsi a festa. Nella notte è arrivato in piazza Ruggero Settimo l’albero di Natale che tradizionalmente adorna il salotto della città. Davanti al teatro Politeama è stato installato il tradizionale abete alto circa 14 metri, tenuto da una base metallica.

Attorno all’albero, donato alla città da Amg, ci saranno altri quattro alberelli, con una recinzione in legno. In via di completamento anche l’impianto di illuminazione lungo la via Libertà che saranno accese da venerdì 8 dicembre.

