Palermo, due colpi nella notte ai danni di una stessa catena di negozi

In azione due uomini incappucciati

PALERMO – Doppio furto nella notte appena trascorsa in due punti vendita della catena “Le bolle di Giù Giù”. Il primo colpo è avvenuto nel negozio di detersivi e cosmetici in via dei Cantieri.

Alle 2:30 in due con il volto travisato hanno tagliato con la cesoia la saracinesca, sono entrati nel locale e hanno rubato la cassa. Il bottino è da quantificare, ma il danno è pesante visto che la sola cassa costa diecimila euro.

Un’ora e mezzo dopo i ladri hanno preso di mira il punto vendita in via Eugenio l’Emiro. Erano sempre in due, hanno rotto il lucchetto della saracinesca e danneggiato la vetrata. Stavolta la cassa non è stata portata via, ma svuotata sul posto prima di scappare. Ancora da accertare quanto denaro contenesse.

Il fatto che abbaino agito in due e che i negozi facciano parte dello stesso gruppo fa ipotizzare un collegamento fra i furti su cui indagano i carabinieri.

Il bilancio dei furti va aggiornato di continuo. Ieri preso di mira il locale Le Savocherie, in via Principe di Villafranca, aperto da appena dieci giorni.