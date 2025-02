Spaccata da Le Savocherie, hanno tentato di portare via la cassa VIDEO

In due hanno fatto irruzione nel locale aperto da pochi giorni

PALERMO – Ennesimo furto con spaccata a Palermo. Ad essere preso di mira il locale Le Savocherie, in via Principe di Villafranca, locale aperto da appena dieci giorni.

Autori del furto sono stati due giovani arrivati in motorino. I due giovani hanno lanciato un mattone contro la vetrina mandandola in frantumi. Poi uno di loro è entrato e ha cercato di portare via la cassa, con un calcio al bancone ha cercato di scardinarla ma senza successo.

Nel frattempo qualcuno ha lanciato l’allarme e i due giovani sono fuggiti a bordo. Le indagini sono condotte dalla polizia che ha raccolto la denuncia dei titolari dell’attività. I ladri non hanno portato via nulla, ma è l’ennesima spaccata a Palermo.

Sui social, intanto, i titolari de ‘Le Savocherie, hanno pubblicato un video nel quale si dicono “sconvolti”.