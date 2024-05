Palermo, due ragazzi ustionati a Villa Sofia: sono in gravi condizioni

Ultima ora. Il trasferimento in rianimazione.

PALERMO- Sono arrivati al pronto soccorso dell’ospedale di Villa Sofia in gravi condizioni e in codice rosso, ustionati sul cinquanta per cento del corpo. Hanno ricevuto le prime cure e sono stati intubati.

Loro sono due ragazzi di circa vent’anni. Dopo essere stati trattati e stabilizzati, non essendoci posti disponibili nella terapia intensiva di Villa Sofia, il trasferimento alla rianimazione del Policlinico e dell’ospedale ‘ Cervello’.

Cosa ha provocato l’incidente in cui i due giovani sono rimasti ustionati? Le notizie sono frammentarie. Un’indiscrezione riferisce di un furto di rame che sarebbe sfociato nel dramma. C’è chi parla, invece, di una esplosione in un garage.

Ma si tratta, appunto, di semplici indiscrezioni, senza conferme ufficiali, al momento. L’unica certezza è la gravità delle condizioni. La prognosi è riservata.