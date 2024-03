Nel 2005 l'attività era stata premiata con la targa d'oro

PALERMO – È morto a 63 anni Carlo Riggio, titolare di una delle tabaccheria più antiche di Palermo in via Dante aperta nel 1870. Chi fuma la pipa in Sicilia, o i buoni sigari è probabilmente passato da quel negozio.

La tabaccheria nel 2005 era stata premiata dalla Camera di Commercio di Palermo con la targa d’oro per i 135 anni di attività. L’anno successivamente era stata insignita come tabaccheria dell’anno specializzata in sigari Habanos in Italia.