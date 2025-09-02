 Palermo ricorda Padre Ennio Pintacuda a 20 anni dalla morte
Palermo ricorda Padre Ennio Pintacuda a 20 anni dalla morte

L'iniziativa della Libera Università della Politica il 4 settembre
PALERMO – Nel ventesimo anniversario della morte di padre Ennio Pintacuda, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla e il consiglio direttivo della Libera Università della Politica, presieduto da Michelangelo Salamone, Pietro Luigi Matta vicepresidente, Giacomo Greco segretario generale e Nicolò Navarra consigliere tesoriere, ne ricorderanno l’intenso impegno pubblico a favore della rigenerazione civile, culturale e politica del nostro Paese.

“La sua opera instancabile per il riscatto culturale e sociale – spiegano – è una testimonianza viva, oggi ancora più sentita. La formazione della classe dirigente nell’ottica di un percorso condiviso e di forte impegno con i Paesi del Bacino del Mediterraneo, il riscatto sociale libero da ogni forma di criminalità sono l’attualità del pensiero di Pintacuda”.

L’incontro sarà il 4 settembre 2025, ore 18,00, all’interno del Palazzo Palagonia, Via del Quattro Aprile 4 – Palermo. Sono previsti Interventi da parte delle Istituzioni e di personalità care al Fondatore della LUP Adelfio Elio Cardinale, Nicolò Cristaldi, Pasquale Hamel, Vito Lo Scrudato e Ignazio Messina.

