"Renzo Barbera" verso il tutto esaurito

PALERMO – Vista l’assenza di tifosi ospiti per la partita Palermo-Feralpisalò in programma questa sera al Barbera, la questura di Palermo ha autorizzato la disponibilità alla vendita di parte dei posti del settore ospiti ai tifosi del Palermo. Dalle ore 11:00 di domenica 29 maggio saranno dunque messi in vendita altri 1800 biglietti per i tifosi rosanero, al costo di € 5 più commissioni.