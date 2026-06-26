Palermo: “Fiamme al pub per vendicarsi dell’ex socio”, 3 arresti

In una nota attività del centro

PALERMO – Dietro le fiamme ci sarebbe la più classica delle vendette. Per punire il suo ex socio avrebbe commissionato di incendiare il portone del pub. Le immagini delle telecamere e le intercettazioni hanno portato all’arresto di tre persone.

Le fiamme furono appiccate ad agosto 2024 nel pub “Farmacia Alcolica” in via Alloro. Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica, sono della quinta sezione della Squadra mobile.

In carcere finiscono Giuseppe Terranova (34 anni) e Vincenzo Romeo (48 anni). Arresti domiciliari per Benito Morana (52 anni). Obbligo di presentazione in commissariato per un quarto indagato, Francesco Damiani (61 anni).

Il mandante e istigatore sarebbe stato il 61enne, insoddisfatto per non essere riuscito a recuperare l’oneroso investimento iniziale.

Durante l’attività d’indagine sarebbe emersa la responsabilità del 34enne per una tentata estorsione con il cossidetto metodo del “cavallo di ritorno”, ai danni di una palermitana a cui chiesero soldi per la restituzione.