Ferrandelli: "Le elevate temperature impongono misure preventive e rigorose"

Il Comune di Palermo ha rinnovato anche per la stagione estiva 2026 l’ordinanza che disciplina l’attività delle carrozze trainate da cavalli impiegate nei servizi turistici cittadini, introducendo misure specifiche per proteggere gli animali durante i periodi caratterizzati da temperature elevate.

Il provvedimento, promosso dall’assessorato al Benessere animale, punta a limitare i rischi per la salute degli equidi nei giorni più caldi dell’anno, prevedendo regole più stringenti in base alle condizioni meteorologiche e ai livelli di allerta comunicati dalla Protezione civile regionale.

Maggiori restrizioni nelle giornate di caldo estremo

L’ordinanza conferma e rafforza le disposizioni già adottate negli anni precedenti per garantire condizioni di lavoro compatibili con il benessere degli animali utilizzati nel trasporto turistico.

Tra le novità principali figura un ampliamento delle limitazioni operative nei giorni contrassegnati dal massimo livello di rischio climatico indicato dai bollettini ufficiali. In queste circostanze saranno applicate ulteriori restrizioni agli orari di esercizio delle carrozze a trazione animale, con l’obiettivo di ridurre l’esposizione dei cavalli alle temperature più elevate.

Benessere cavalli, l’obiettivo dell’ordinanza

L’amministrazione comunale evidenzia come il provvedimento sia stato adottato per prevenire situazioni di affaticamento e stress dovute alle ondate di calore che caratterizzano il periodo estivo.

“Con questo provvedimento – dice l’assessore al Benessere Animale Fabrizio Ferrandelli – confermiamo l’attenzione dell’amministrazione comunale verso la tutela degli animali e la necessità di intervenire tempestivamente ogniqualvolta le condizioni climatiche possano incidere sul loro benessere. Le elevate temperature che caratterizzano i mesi estivi impongono misure preventive e rigorose, finalizzate a ridurre ogni possibile condizione di sofferenza o stress per gli equidi impegnati nelle attività di trasporto turistico”.

L’ordinanza resterà in vigore per tutta la stagione estiva e sarà applicata in relazione all’andamento delle condizioni meteo e ai livelli di allerta emanati dagli organismi competenti.