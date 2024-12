Palermo, folle notte in discoteca: maxi rissa con coltelli e tirapugni

Coinvolte trenta persone, cinque feriti

PALERMO – Il caos è scoppiato intorno all’una di notte nella discoteca Shazam di via Ammiraglio Rizzo a Palermo. Una mega rissa ha coinvolto una trentina di persone. Secondo alcuni testimoni, qualcuno ha usato coltelli e tirapugni.

Ad avere la peggio cinque addetti della sicurezza con ferite e fratture alla mandibola, al setto nasale e al braccio. Sono stati curati all’ospedale Civico e a Villa Sofia.

La chiamata alla centrale operativa ha fatto scattare l’intervento. I primi ad arrivare sono stati i carabinieri del Nucleo radiomobile.

Nel locale che ospitava circa 300 persone c’è stato il fuggi fuggi, alcuni scappavano per non restare coinvolti altri per non essere identificati. I buttafuori che cercavano di dividere due gruppi di giovani sono stati a loro volta presi a calci e pugni.

Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la rissa. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione Falde.