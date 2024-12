“Inviò il video dello stupro del Foro Italico”, nuovo processo per Flores

Dopo la condanna a 7 anni

PALERMO – Nuovo processo per Angelo Flores. Dopo la condanna a 7 anni per violenza sessuale di gruppo aggravata deve difendersi dall’accusa di revenge porn.

Avrebbe inviato a quattro amici due video e alcune foto dello stupro di gruppo avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 luglio dell’anno scorso in un cantiere abbandonato del Foro Italico ai danni di una diciannovenne.

Flores è uno dei sette ragazzi condannati nel processo principale. Fu lui a filmare la violenza di gruppo. Nel nuovo dibattimento sarà giudicato in abbreviato. Il giudice per l’udienza preliminare Stefania Brambille ha fissato il processo per il 21 gennaio.

L’accusa è rappresentata dalla procuratrice aggiunta Laura Vaccaro e dai sostituti Giulia Amodeo, Monica Guzzardi e Mario Calabrese.