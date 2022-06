Palermo, fratello e sorella eletti: lui alla circoscrizione lei al Consiglio

"Esprimiamo la nostra soddisfazione per il risultato raggiunto"

1' DI LETTURA

PALERMO – “Dopo l’analisi dei dati definitivi, esprimiamo la nostra piena soddisfazione per il risultato raggiunto nella competizione per il rinnovo del Consiglio Comunale e della V Circoscrizione di Palermo. È stato un lungo cammino entusiasmante che ci ha portati ad essere riconfermati, dopo anni di tenace e perseverante opposizione all’amministrazione Orlando”. A dichiararlo sono Sabrina Figuccia e Marco Figuccia, eletti rispettivamente al Consiglio comunale e al consiglio della quinta circoscrizione della città di Palermo.

“Oltre alla gioia di avere contribuito in modo decisivo al successo della lista ‘Prima l’Italia’, non possiamo nascondere la nostra grande soddisfazione per il consenso personale ottenuto. Siamo convinti – continuano i due – che già dalle prossime ore bisognerà mettersi al lavoro con impegno e determinazione, nella consapevolezza che dobbiamo ripartire ricostruendo dalle macerie una città distrutta dall’inadeguatezza amministrativa che ha contraddistinto l’azione di governo degli ultimi dieci anni. Ringraziamo, quindi, i Palermitani che hanno creduto in noi – conclude la nota dei due neo eletti -, continueremo a dedicarci con impegno e dedizione al servizio della comunità”.