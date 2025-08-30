Palermo-Frosinone 0-0: Pohjanpalo colpisce il palo – LIVE

La diretta testuale della gara tra i rosanero e i ciociari

Allo stadio “Renzo Barbera” va in scena Palermo-Frosinone, gara valida per la 2ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026.

Palermo-Frosinone: la partita

Articolo in aggiornamento

59′ – Il primo cambio del match è di mister Alvini. Entrano Gelli e Masciangelo che prendono il posto di Kvernadeze e Barcella

52′ – Palo esterno colpito da Pohjanpalo! Ranocchia serve con un filtrante perfetto Pierozzi che, di prima, serve in area avversaria il finlandese. Il suo tocco di esterno, però, trova solo la parte esterna del legno della porta del Frosinone

Ore 22.06 – Batte il Frosinone, al via il secondo tempo

45′ + 1′ – Nessuna rete nel primo tempo di Palermo-Frosinone. Ritmi alti alternati a fasi di studio hanno caratterizzato la prima frazione del match

45′ – Assegnato un minuto di recupero

36′ – Tentativo al volo di Augello sugli sviluppi di un calcio d’angolo, palla alta sopra la traversa

30′ – Ammonito Calò

24′ – I ciociari provano a impensierire la retroguardia del Palermo con un contropiede, ma alla fine i rosanero si salvano

21′ – Tiro pericoloso per gli ospiti, complice una deviazione, ma ben letto da Joronen

10′ – Ritmi alti e gioco vivace nei primi minuti del match, ma ancora nessuna nitida occasione da gol

Ore 21.03 – Primo pallone affidato ai padroni di casa, comincia la gara nel capoluogo siciliano

Ore 20.58 – Palermo e Frosinone sono sul terreno di gioco, soliti saluti di rito prima della gara

Ore 20.47 – Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella presente sugli spalti del “Barbera”

Ore 20.45 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio alle 21.00

Ore 20.25 – Squadre in campo per il riscaldamento prima della gara

Ore 20.10 – Inizia a riempirsi lo stadio “Renzo Barbera”, previste più di 30mila persone

Palermo-Frosinone: il tabellino

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 8 Segre, 9 Brunori (C), 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 13 Bani, 20 Pohjanpalo, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni. A disposizione: 63 Balaguss, 77 Di Bartolo, 5 Palumbo, 6 Gomes, 14 Vasic, 15 Nicolosi, 18 Avena, 21 Le Douaron, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.

FROSINONE: 22 Palmisani, 5 Marchizza (C), 6 J. Gelli, 7 Ghedjemis, 8 Koutsoupias, 9 Raimondo, 14 Calò, 17 Kvernadze (dal 59′ Masciangelo), 20 A. Oyono, 79 Bracaglia, 99 Barcella (dal 59′ Gelli). A disposizione: 12 Lolic, 58 Minicangeli, 10 F. Gelli, 16 Cichella, 18 Grosso, 21 J. Oyono, 24 Ndow, 28 Zilli, 32 Masciangelo, 77 Dixon, 90 Vergani. Allenatore: Alvini.

ARBITRO: Marco Di Bello (Brindisi). Primo assistente: Mattia Politi (Lecce). Secondo assistente: Marco Ceolin (Treviso). Quarto ufficiale: Domenico Castellone (Napoli). VAR: Luigi Nasca (Bari). AVAR: Marco Serra (Torino).

MARCATORI:

NOTE: Ammoniti: Calò (F).