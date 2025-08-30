Il presidente Mattarella al ‘Barbera’ per Palermo-Frosinone LA FOTO

Il Capo dello Stato accolto dagli applausi

PALERMO- Visita speciale al “Barbera” in occasione di Palermo-Frosinone. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sì è recato in viale del Fante per assistere al match valido per la seconda giornata del campionato di Serie B.

Il presidente, inquadrato nei teleschermi in campo, è stato accolto da tanti applausi degli oltre 30mila spettatori che riempiono l’impianto sportivo casa del Palermo FC.

“Una bellissima sorpresa per Palermo e i palermitani. Questa sera, allo stadio Barbera, abbiamo avuto l’onore e il piacere di ospitare in tribuna il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della partita tra i rosanero e il Frosinone. Un momento storico. Grazie Presidente per aver dimostrato ancora una volta attaccamento e affetto per la nostra città”. Questa la nota del sindaco, Roberto Lagalla.