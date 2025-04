Il promesso sposo rintracciato e denunciato

Lo hanno rintracciato grazie al positioning del cellulare. Il Gps lo ha localizzato a Balestrate. Sul lungomare del paese in provincia di Palermo si è conclusa la fuga del promesso sposo con i soldi dei regali.

È sparito alla viglia delle nozze fissate nel pomeriggio del 4 aprile scorso. La storia, senza lieto fine, inizia quado una psichiatra di Palermo decide di sposarsi con un suo ex paziente e coetaneo di 54 anni, che di mestiere fa il ceramista. L’anno scorso sono andati a vivere insieme, quindi la decisione di dirsi sì all’altare.

La sera prima delle nozze litigano sulla presenza o meno di alcuni invitati. Poi saltano fuori vecchie storie del passato. Il clima si fa teso, ma sembra una banale discussione. Lui esce di casa per andare a cenare dalla madre nonché suocera della promessa sposa.

Sul cellulare della donna iniziano ad arrivare dei messaggi strani: “Io in questo mondo non avrei mai dovuto esserci e ora me ne vado”; “Mi dispiace amore mio ti amo come non ho mai amato nessuno ma ti faccio del male non posso vivere più”.

La sposa teme il peggio visto che in passato lui ha sofferto di depressione e per questo si è rivolto a quella che doveva diventare la sua futura moglie. Il telefono risulta irraggiungibile e la psichiatra decide di correre al commissariato San Lorenzo.

Lo scenario cambia quando la donna scopre che non manca solo lo sposo ma pure le buste con i regali degli invitati. Qualche migliaio di euro donato alla futura coppia da amici e parenti. Gli investigatori lo rintracciano in automobile sul lungomare di Balestrate. Ha con sé i soldi. Le nozze sono saltate, ma almeno la sposa abbandonata ha recuperato le buste.