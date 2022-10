Palermo, fuggì dopo avere investito una moto: rintracciato

L'incidente si era verificato giovedì 13 ottobre. La polizia municipale è risalita al conducente dell'auto

PALERMO – È stato rintracciato il conducente della vettura che giovedì 13 ottobre non ha prestato soccorso al motociclista che è ricoverato in prognosi riservata. L’incidente tra i due mezzi, avvenuto nella zona di via Oreto, ha causato lesioni gravi al conducente della moto.

Ieri l’Infortunistica ha rintracciato e identificato il conducente dell’auto che si era dato alla fuga senza prestare alcun soccorso. La Polizia municipale intervenuta, per i rilievi, ha rinvenuto sul posto pochi frammenti lasciati dall’auto datasi alla fuga, grazie ai quali è stato possibile risalire alla casa tedesca produttrice dell’auto, alla marca, modello, colore ed anno di costruzione del veicolo. Incrociando questi dati con testimonianze, dati parziali della targa riferiti dagli astanti e la visione delle telecamere di sorveglianza della zona si è potuto ridurre il numero di veicoli immatricolati a Palermo del medesimo tipo ed anno di costruzione.

Con la collaborazione della Unità operativa giudiziaria e di quella di Polizia Stradale, che si è messa alla ricerca del mezzo su tutto il territorio, l’auto è stata rinvenuta in sosta in zona corso Finocchiaro Aprile e sequestrata. Si è verificato che i frammenti raccolti sul luogo del sinistro combaciavano perfettamente con la calandra danneggiata dell’auto, avendo conferma della bontà delle indagini. Si è quindi rintracciato il proprietario nonostante questi avesse cambiato indirizzo ed è stato acclarato che il conducente datosi alla fuga era regolarmente assicurato e in regola con i documenti.