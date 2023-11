Palermo, furgone della Bartolini in fiamme su viale Regione Siciliana

L'incendio poco prima della rotonda di via Belgio

PALERMO – Un furgone di una ditta di spedizioni è andato a fuoco stamattina mentre percorreva viale Regione Siciliana, a Palermo.

Il mezzo della Bartolini, per cause ancora da accertare, è stato avvolto dalle fiamme sulla corsia laterale della Circonvallazione di Palermo in direzione Catania, all’altezza del fast food Burger King poco prima della rotonda di via Belgio. I vigli del fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo e mettere in sicurezza il furgone. Sono intervenuti anche gli agenti di polizia di stato e della municipale che hanno chiuso al traffico il tratto di strada. Nessuno è rimasto ferito. Si sono verificati disagi alla circolazione.