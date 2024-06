Palermo, furti con spaccata in via Stabile e viale del Fante: arrestato

L'operazione degli agenti del commissariato San Lorenzo e della Mobile

PALERMO – Sarebbe l’autore di due furti con spaccata il 9 novembre scorso. I colpi furono messi a segno in un negozio di accessori di via Mariano Stabile e in un’attività di telefonia di viale del Fante.

La polizia che ha condotto le indagini è riuscita a risalire al presunto autore, individuato in un 27enne che è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Gli investigatori del commissariato San Lorenzo e della sezione Contrasto al Crimine Diffuso della squadra mobile hanno collegato i due assalti, portati a termine a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro e con la stessa modalità.

Il 27enne è stato incastrato sia dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro di telefonia di viale del Fante, sia da un’impronta digitale rilevata all’interno dell’esercizio commerciale.

Lo scooter utilizzato dal 27enne per raggiungere il centro di telefonia era stato rubato qualche giorno prima del furto, per cui l’indagato dovrà rispondere anche del reato di ricettazione. Sono in corso indagini per risalire al complice che avrebbe partecipato a tutti e due i colpi.