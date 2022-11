Palermo, furti d’auto in crescita e i cittadini fanno rete su Facebook

In alcuni casi arriva anche la notizia che l'auto è stata ritrovata

1' DI LETTURA

PALERMO – I furti d’auto sono in netta crescita a Palermo. Non passa giorno che nel capoluogo non vengano portate via vetture.

Numeri ufficiali non ne vengono forniti. Ma da alcuni mesi si assiste a una costante crescita dei furti e dei tentativi di avvicinare i derubati e cercare di consegnare l’auto dietro compenso: il cavallo di ritorno. Non a caso le auto, una volta prelevate, verrebbero spostate non distante dal luogo del furto.

Ultimamente i cittadini cercano di fare rete e utilizzare i social come Facebook. Diversi i gruppi che erano stati creati per segnalare gli oggetti smarriti e ritrovati per strada.

Adesso però la fanno da padrone le auto e i furgoni oggetto di furti. Nei gruppi oggetti smarriti o rubati a Palermo sempre più spesso ci sono segnalazioni di auto abbandonate, o auto rubate. Post con tanto di foto e richieste di aiuto. In alcuni casi arriva anche la notizia che l’auto è stata ritrovata.

Le ultime segnalazioni una Fiat 500 trovata senza i fanali, il furto di una Panda in via Filippo Corazza, una bici rubata all’istituto Garibaldi, un’altra Panda rubata a Bagheria nella zona del Super Cinema, una Peugeot bianca rubata in via Tommaso Calojra alla Noce, una Lancia Y rubata in via Cirrincione e ancora una Fiat 500 rossa rubata nella zona dell’ospedale Civico e dell’Ismett, e Una Fiat 500 in viale Francia